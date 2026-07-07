ليبيا وغانا تؤكدان أهمية تفعيل «التعاون البرلماني»

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، رفقة النائب الأول المهندس حسن حبيب وعضو المجلس إبراهيم صهد، اليوم الثلاثاء 7 يوليو، وفدًا من جمهورية غانا برئاسة النائبة فيليشيا أدجي، عضو البرلمان وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الغاني، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وغانا، وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والأفريقية، وأهمية تعزيز التواصل بين المؤسسات التشريعية في البلدين.

وأكد الجانبان أهمية تفعيل قنوات التعاون البرلماني بهدف تبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في دعم الشراكة بين ليبيا وغانا وتعزيز العلاقات بين المؤسسات الرسمية في البلدين.

كما تناول اللقاء آفاق توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، إلى جانب تعزيز التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي والغاني.

ويأتي اللقاء في إطار جهود تعزيز التواصل بين الدول الأفريقية وتطوير العلاقات الثنائية، بما يدعم مسارات التعاون والاستقرار في القارة الأفريقية.