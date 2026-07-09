ليبيا وغانا تبحثان تعزيز «التعاون الاقتصادي».. مباحثات حول الاستثمار والهجرة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الخميس، المبعوثة الخاصة لرئيس جمهورية غانا، فيليشيا أدجي، عضو البرلمان وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الغاني، خلال لقاء عقد بمقر رئاسة المجلس في العاصمة طرابلس.

ونقلت المبعوثة الخاصة خلال اللقاء تحيات رئيس جمهورية غانا، جون دراماني ماهاما، إلى رئيس المجلس الرئاسي، مؤكدة حرص أكرا على تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي والغاني.

وأكدت فيليشيا أدجي دعم بلادها لأن تكون العملية السياسية في ليبيا بقيادة ليبية، عبر المؤسسات الدستورية وبمشاركة الليبيين.

وشهد اللقاء بحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، بما يعكس رغبة البلدين في تطوير الشراكة الإفريقية وتعزيز التعاون القاري.

وتناول الجانبان دور ليبيا وغانا ضمن عضويتهما في هيئة رئاسة الاتحاد الإفريقي، وأهمية مواصلة التنسيق لدعم العمل الإفريقي المشترك.

كما بحثت المباحثات تطوير التعاون في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكة في قطاعي النفط والصحة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التشاور السياسي وتكثيف التواصل بين المؤسسات المعنية، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية.

كما شددا على أهمية استئناف اللجنة العليا المشتركة الليبية الغانية لأعمالها، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

وأشارت المبعوثة الغانية إلى دعم بلادها لعودة الدور الليبي الريادي في تجمع دول الساحل والصحراء “س-ص”، عبر استئناف الأمانة العامة للتجمع أعمالها من مقرها الدائم في مدينة طرابلس.

هذا وترتبط ليبيا وغانا بعلاقات دبلوماسية وتعاون داخل الأطر الإفريقية، فيما تسعى الدولتان إلى تعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي وتطوير الشراكات في مجالات الطاقة والاستثمار والصحة، إضافة إلى التعاون في الملفات الإقليمية المشتركة.