ليبيا وفرنسا تتفقان على تعزيز التدريب الطبي وتطوير النظام الصحي

بحث وكيل عام وزارة الصحة المكلف بمهام الوزير بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، مع سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا، سُبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي.

وتركز اللقاء على تطوير برامج تأهيل وتدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة، وتنشيط الاتفاقيات الصحية السابقة بما يساهم في رفع كفاءة النظام الصحي وتحسين جاهزيته لتلبية احتياجات المواطنين.

وفي سياق متصل، واصلت وزارة الصحة تنفيذ قرار الدكتور محمد الغوج بتشغيل المجمعات الصحية بنظام العمل المتواصل على مدار الساعة، حيث يواصل مجمع عيادات القرطبة تقديم خدماته الطبية بشكل كامل 24 ساعة يوميًا.

ويهدف هذا النظام إلى رفع جاهزية المرافق الصحية في المدن، وتخفيف الضغط عن المستشفيات العامة، وضمان تقديم خدمات طبية عاجلة ومتواصلة للمواطنين بجودة عالية دون انقطاع، وفق ما أظهرت تقارير إدارة التفتيش خلال زياراتها التفتيشية والتفقدية.