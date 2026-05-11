الدبيبة يبحث مع السفير الفرنسي توسيع «التعاون الاقتصادي»

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا، تييري فالا، ملفات التعاون المشترك بين البلدين، مع التركيز على توسيع الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار داخل السوق الليبية.

وبحسب ما أفادت به حكومة الوحدة الوطنية، تناول اللقاء تطورات النشاط الاقتصادي والتجاري في ليبيا، إلى جانب مناقشة آليات دعم وتعزيز حضور الشركات الفرنسية في المشروعات التنموية الجارية، في ظل ما يشهده السوق الليبي من حراك اقتصادي متزايد خلال الفترة الأخيرة.

وأكد السفير الفرنسي، تييري فالا، اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع ليبيا، مشيرًا إلى تنامي مشاركة الشركات والمؤسسات الفرنسية في الفعاليات الاقتصادية، إلى جانب اهتمام المستثمرين الفرنسيين بتوسيع نشاطهم داخل السوق الليبية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار.

ويأتي هذا اللقاء ضمن مساعي حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية، بما يهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي، وتنشيط بيئة الأعمال، والمساهمة في تنفيذ برامج التنمية والاستقرار، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات.