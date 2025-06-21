ليبيا وقرغيزستان تبحثان تعزيز التعاون وتوحيد المواقف بالمحافل الدولية

عقد وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اجتماعًا ثنائيًا مع معالي وزير خارجية جمهورية قرغيزستان، جيينبيك كولوباييف مولدوكانوفيتش، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بمدينة إسطنبول التركية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وقرغيزستان، حيث أكد الجانبان على أهمية تطوير التعاون في مختلف المجالات الحيوية، بما يعزز جهود التنمية والاستقرار في كلا البلدين.

كما شدد الطرفان على ضرورة توحيد المواقف داخل المحافل الدولية، دعمًا للقضايا العادلة للأمة الإسلامية، وتعزيزًا لفاعلية العمل المشترك ضمن منظمة التعاون الإسلامي.

وفي إطار تعزيز التنسيق السياسي، اتفق الجانبان على أهمية استمرار المشاورات الثنائية، وتكثيف قنوات الاتصال بما يسهم في تقارب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد اللقاء على أهمية تبادل الزيارات بين الوفود الرسمية والفنية، بهدف تفعيل آليات التعاون ومتابعة تنفيذ الاتفاقات، بما يعمّق الشراكة ويُسهم في توسيع أطر التعاون بين البلدين.