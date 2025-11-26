ليبيا وقطر تبحثان التعاون في «مكافحة الفساد»

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه مع سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، مستجدات العمل الرقابي وجهود دعم النزاهة والشفافية وتعزيز التعاون في مجالات مكافحة الفساد.

وتناول اللقاء، الذي عُقد اليوم في طرابلس، الخطوات الجارية لتطوير منظومات الرقابة الإدارية في ليبيا، والإجراءات الهادفة إلى رفع كفاءة الهيئة وتحسين أدائها، إلى جانب مناقشة التجربة القطرية في ترسيخ الشفافية والحوكمة وتعزيز فعالية المؤسسات العامة.

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون في تبادل الخبرات، وتطوير الممارسات الحديثة للوقاية من الفساد وتعزيز الانضباط الإداري، إضافة إلى متابعة المستجدات الإقليمية والدولية المتعلقة بسياسات النزاهة.

وأكد قادربوه أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الرقابية القطرية بما يدعم مسار الإصلاح الإداري في ليبيا، مشيرًا إلى استعداد الهيئة للمشاركة في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقررة في الدوحة خلال ديسمبر المقبل.

من جهته، أعرب السفير القطري عن حرص بلاده على دعم الجهود الليبية في مجالات النزاهة والشفافية، مؤكدًا استعداد الدوحة لتوسيع مجالات العمل المشترك وتبادل الخبرات المتخصصة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف مجالات الرقابة ومكافحة الفساد.