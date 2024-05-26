ليبيا وقطر يبحثان ترتيبات مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية

ناقش مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، مع نظيرته القطرية السفيرة علياء آل ثاني، الترتيبات المشتركة للاجتماع الأول لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

ومن المقرر عقد المؤتمر في شهر يونيو المقبل في الدوحة برئاسة ليبيا.

ووصف السني، في منشور عبر حسابه على منصة ” إكس” اللقاء بأنه “مثمر” وقال إنه تناول أيضاً عدة ملفات أخرى مشتركة، من بينها الوضع السياسي في ليبيا، ودور البعثة الأممية خلال الفترة المقبلة.

كما ناقش الجانبان آخر تطورات الوضع في غزة، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.