ليبيا وقونية التركية.. تجارة بلغ حجمها 4 مليارات دولار، وحلم بزيادتها

قال رئيس فرع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين «موصياد» في مدينة قونية التركية حلمي كاغنيجي، إنّ حجم التجارة مع ليبيا بلغ نحو 4 مليارات دولار.

وفي معرض حديثه لوكالة الأناضول التركية، أردف كاغنيجي بالقول: «لدينا علاقة تجارية مع ليبيا تقدر بنحو 4 مليارات دولار، لكن ليس حلما أن يزداد هذا الرقم 10 مرات في سنتين أو ثلاث سنوات».

وأكد كاغنيجي أنّهم يهدفون إلى الإسهام في تنمية ليبيا وتنمية التجارة بين البلدين، معتبرا أن التطورات الاقتصادية في ليبيا ستجلب معها فرصًا مهمة للغاية.

وأشار كاغنيجي إلى زيارتهم لليبيا وعقدهم اجتماعات مع المسؤولين الإداريين والمدنيين ومسؤولين رفيعي المستوى ممن لهم رأي في الصناعة والتجارة في البلاد.

وتابع كاغنيجي أنّ عمداء البلديات في الجنوب الليبي، أعطوا فرصًا جيدة جدًا للاستثمار في مدنهم، والتأكيد على العمل المشترك وإقامة الاستثمارات.

وأشار كاغنيجي إلى مصنع السيارات في تاجوراء المتوقف عن العمل منذ 7-8 سنوات، مؤكدا أنه مصنع حديث للغاية، وأنّه مفيد جداً ويمكن الاستفادة منه.