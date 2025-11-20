تعزيز التعاون مع الجزائر وكوريا الجنوبية بالمجالات السياسية والاقتصادية

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بديوان الوزارة جانغ جيهاك، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى دولة ليبيا.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مسار العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التعاون السياسي ويدعم تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات والمشاريع المشتركة.

وتطرق اللقاء إلى توسيع آفاق الحضور الدبلوماسي الكوري في ليبيا، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات القنصلية وتسهيل التعاون المباشر بين الجانبين، ويسهم في دعم التعاون الاقتصادي والثقافي، كما تم بحث استئناف نشاط الشركات الكورية في ليبيا وتهيئة البيئة المناسبة لعودة الخبراء والفنيين الكوريين إلى البلاد.

وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق مع الجانب الكوري لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، مؤكداً التزام الوزارة بتعزيز التعاون الليبي-الكوري وتفعيل الشراكة الثنائية بما يسهم في خدمة مصالح البلدين المشتركة ويدعم مسيرة التنمية والاستقرار في ليبيا.

من جانبه، أعرب السفير جانغ جيهاك عن تقديره للجهود الليبية المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكداً حرص بلاده على دعم التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وفتح مزيد من الفرص أمام الشركات الكورية للاستثمار والمساهمة في مشاريع التنمية في ليبيا.

الطاهر الباعور يبحث مع السفير الجزائري تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف الإقليمية

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، عبدالكريم ركايبي سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة ليبيا، بحضور نجيب الرياني مدير إدارة الشؤون العربية المكلف.

ناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.