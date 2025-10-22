ليبيا ولبنان تبحثان سبل تطوير العلاقات وتنسيق المواقف المشتركة

أجرى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اتصالًا هاتفيًا مع يوسف رجي، وزير خارجية الجمهورية اللبنانية، جرى خلاله بحث سُبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وتبادل الجانبان الرؤى حول آليات تفعيل التعاون المشترك في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية تنسيق الزيارات المتبادلة على المستويين السياسي والفني، بما يسهم في فتح آفاق لتبادل الخبرات ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي واللبناني.

كما تطرق الاتصال إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وفي ختام الاتصال، اتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتواصل بين وزارتي الخارجية في البلدين، تعزيزًا للعلاقات الدبلوماسية وتأكيدًا على عمق الروابط بين ليبيا ولبنان.