ليبيا ومالطا تبحثان آليات جديدة لضبط الهجرة «غير الشرعية»

التقىً مستشارُ الأمنِ القوميِّ لرئيسِ الوزراءِ إبراهيمُ الدبيبةِ، يرافقُه وزيرُ الدولةِ للاتصالِ والشؤونِ السياسيةِ وليدُ اللافي، وزيرَ الخارجيةِ والشؤونِ الأوروبيةِ بجمهوريةِ مالطا كريسُ فيرن، وذلك في مقرِّ وزارةِ الخارجيةِ المالطيةِ في العاصمةِ فاليتاً، بحسبِ ما وردَ في لقاءٍ دبلوماسيٍّ رسميٍّ.

بحثَ الجانبانِ خلالَ الاجتماعِ سبلَ تعزيزِ التعاونِ الثنائيِّ بينَ ليبيا ومالطا، معَ التركيزِ على تنسيقِ الجهودِ المشتركةِ في ملفِّ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ، وتطويرِ آلياتِ التعاونِ لمواجهةِ التحدياتِ المرتبطةِ بها، بما يسهمُ في تعزيزِ الأمنِ والاستقرارِ في منطقةِ البحرِ المتوسطِ.

كما تناولَ اللقاءُ استعراضَ مستجداتِ مشروعاتِ التعاونِ القائمةِ في قطاعِ الطاقةِ، إلى جانبِ بحثِ سبلِ دفعِ تنفيذِها وتسريعِ وتيرةِ العملِ بها، بما يدعمُ الشراكةَ الاقتصاديةَ بينَ ليبيا ومالطا، ويعززُ أمنَ الطاقةِ في المنطقةِ.

وأكدَ الجانبانِ على أهميةِ مواصلةِ التنسيقِ والتشاورِ بينَ البلدينِ في الملفاتِ ذاتِ الاهتمامِ المشتركِ، بما يخدمُ المصالحَ المشتركةَ ويسهمُ في ترسيخِ الأمنِ والاستقرارِ والتعاونِ الإقليميِّ في البحرِ المتوسطِ.