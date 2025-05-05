ليبيا ومالطا تبحثان تعزيز التعاون النفطي وتنظيم منتدى اقتصادي مشترك

استقبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا تشارلز صاليبا، في لقاء ركّز على آفاق التعاون الثنائي وتطوير الشراكات الاقتصادية في مجالات النفط والغاز والطاقة.

وناقش الجانبان فرص الاستثمار المطروحة ضمن جولة العطاء العام للاستكشاف والتطوير، مؤكدَين أهمية الاستفادة من العلاقات التاريخية بين البلدين لدفع عجلة التعاون، وفتح مجالات أوسع أمام الشركات المالطية للمساهمة في تطوير القطاع النفطي الليبي.

وأكد الوزير عبد الصادق، استعداد ليبيا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في ظل خطة المؤسسة الوطنية للنفط لرفع القدرة الإنتاجية إلى مليوني برميل يوميًا، ما يفتح الباب أمام فرص واعدة في السوق الليبية.

ودعا السفارة المالطية إلى التنسيق مع شركات القطاع الخاص من الجانبين لتنظيم منتدى اقتصادي ليبي-مالطي يُشكّل منصة عملية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

هذا وتتمتع ليبيا ومالطا بعلاقات تاريخية وطيدة تعود إلى عقود، بحكم القرب الجغرافي والمصالح المشتركة في البحر المتوسط. وقد تعزز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة، أبرزها الاقتصاد، والطاقة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والأمن البحري، وتعد مالطا بوابة مهمة لليبيا نحو السوق الأوروبية، فيما تنظر الشركات المالطية إلى ليبيا كشريك اقتصادي واستثماري واعد، خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار وتطوير قطاع الطاقة، كما ساهمت اللقاءات الرسمية والزيارات المتبادلة في السنوات الأخيرة في تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي، بما في ذلك دعم جهود الاستقرار في ليبيا، وتوسيع مجالات التعاون التقني والاقتصادي.