ليبيا ومالطا تفتحان آفاقاً جديدة للتعاون بـ«قطاع الطاقة»

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء السفير المالطي لدى ليبيا فرانكلين أكولينا والوفد المرافق له وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية

وتناول اللقاء بحث آفاق تعزيز الشراكة بين ليبيا ومالطا والعمل على توسيع مجالات التعاون الثنائي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم العلاقات بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتنسيق في مختلف القطاعات الحيوية

كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم فرص الاستثمار إلى جانب بحث تطوير التعاون في مجالات الطاقة والنقل البحري إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما يعزز مسار التعاون الثنائي بين ليبيا ومالطا

وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتوسيع شبكة العلاقات الدولية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية في ليبيا ويفتح المجال أمام مشاريع استثمارية جديدة في قطاعات استراتيجية

كما تعكس هذه الخطوة اهتماماً متبادلاً بتطوير التعاون الثنائي بين طرابلس ومالطا خصوصاً في المجالات التي تشهد فرص نمو مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والتجارة البحرية