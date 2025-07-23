ليبيا ومالطا.. شراكة متواصلة بعد وداع السفير صليبا

استقبل الطاهر الباعور، المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، صباح اليوم، سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، في زيارة مجاملة وتوديع بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في البلاد.

وأشاد الباعور خلال اللقاء بالجهود التي بذلها السفير صليبا طوال فترة عمله في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى ما شهدته هذه الفترة من تعاون مثمر في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومعبّراً عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه المقبلة.

بدوره، عبّر السفير المالطي عن شكره وتقديره لحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية على ما حظي به من دعم وتعاون خلال فترة عمله في طرابلس، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا ومالطا، وحرص بلاده على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.