ليبيا ومصر تبحثان استكمال عملية الربط الإلكتروني

بحث وزير العمل والتأهيل علي الرضا مع نظيره المصري محمد سعفان استكمال عملية الربط الإلكتروني بين ليبيا ومصر، لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة المصرية إلى ليبيا.

وشدّد وزير العمل والتّأهيل علي الرضا على ضرورة التقيد بالتسجيل في منصة وافد التي أطلقتها الوزارة لغرض تسجيل الشركات للعمالة التي تريد استجلابها، وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في القانون الليبي خصوصا في ظل استمرار خطة عودة الحياة.

وناقش الاجتماع عدد من المشاكل الفنية المتعلقة بالبدء في هذه الآلية الجديدة وجرى الاتفاق على البدء في استقبال الطلبات عبر الرابط الإلكتروني في اليومين القادمين.