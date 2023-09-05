ليبيا ومصر تبحثان تحسين الحركة التجارية بينهما

عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة في ليبيا اجتماعًا مع وزارة التجارة والصناعة المصرية أمس الاثنين، في مدينة طرابلس، لبحث سبل تحسين الحركة التجارية بين البلدين.

جاء ذلك حسب ما ورد بـ “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” حيث ناقش الجانبان المشاكل والصعوبات التي تواجه نقل البضائع والخدمات وحركة المواطنين في منفذ مساعد السلّوم الحدودي.

وتم الاتفاق على وضع آلية لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين، بهدف تسهيل حركة السلع وتنقل الأفراد والشركات والمستثمرين في كلا البلدين.

كما تم التأكيد على ضرورة التزام المنتجات المصرية التي تدخل إلى الأسواق الليبية بمواصفات والمعايير المعتمدة في ليبيا.