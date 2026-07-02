ليبيا ومصر تبحثان تعزيز التعاون والتنسيق حول القضايا المشتركة

بحث مندوب دولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير سفارة ليبيا في القاهرة، عبدالمطلب ثابت، مع نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، محمد أبو بكر، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين ليبيا ومصر، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لما أعلنته المندوبية الليبية لدى جامعة الدول العربية.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، مع العمل على تطوير آليات التعاون في مختلف المجالات، بما يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والقنصلية، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناول اللقاء أيضًا أهمية استمرار التنسيق بين ليبيا ومصر داخل المحافل العربية، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية، بما يدعم العمل العربي المشترك ويعزز التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة التعاون الوثيق، والبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت، بما يخدم مصالح ليبيا ومصر، ويعزز الشراكة الثنائية بين البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استمرار التواصل والتنسيق بين ليبيا ومصر بشأن الملفات الثنائية والإقليمية، إلى جانب الحرص على تعزيز التعاون داخل الأطر العربية المشتركة، بما يسهم في دعم العلاقات بين البلدين.