ليبيا ومصر تبحثان توسيع «التبادل التجاري» ورفع حجم الصادرات

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحومة الوحدة الوطنية الدكتور سهيل بوشيحة مع سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا تامر الحفني سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ليبيا ومصر، مع التركيز على رفع حجم التبادل التجاري وتطوير مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.

وأشاد الطرفان بمستوى التعاون القائم بين البلدين، وبالدور الذي تقوم به الشركات المصرية في تنفيذ مشاريع التنمية والإعمار وتطوير البنية التحتية في عدد من المناطق الليبية، بما يدعم جهود التنمية ويحرك النشاط الاقتصادي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجهات المعنية، إلى جانب تحسين الخدمات في المنافذ البرية، بما يسهم في تسهيل حركة السلع والبضائع ورفع حجم المعاملات التجارية بين ليبيا ومصر، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين.

وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن مساعي تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التجارة والاستثمار.

هذا وتشهد العلاقات الاقتصادية بين ليبيا ومصر نشاطاً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، مع توسع مشاركة الشركات المصرية في مشاريع البنية التحتية داخل ليبيا، إضافة إلى الاهتمام المشترك بتسهيل حركة التجارة عبر المنافذ الحدودية البرية ودعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.