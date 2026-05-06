ليبيا ومصر تبحثان توسيع «خدمات الطيران» بين البلدين

استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، بمكتبه في طرابلس، رئيس مجلس إدارة شركة طيران القاهرة حسين الشريف والوفد المرافق له، حيث جرى بحث سبل توسيع نطاق تشغيل الرحلات الجوية بين المطارات الليبية والمطارات المصرية، ومعالجة التحديات التي قد تواجه شركات الطيران في البلدين.

وتناول اللقاء مناقشة آليات تعزيز التعاون في قطاع النقل الجوي، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتسهيل حركة السفر بين ليبيا ومصر، إلى جانب بحث تطوير خدمات الطيران بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة طيران القاهرة حسين الشريف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة توسيع عمليات الشركة لتشمل مطارات بنينا ومصراتة وسبها، مع العمل على تعزيز التعاون مع شركات الطيران الليبية.

كما أشار إلى أن الشركة باشرت بالفعل تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى مطار معيتيقة الدولي اعتبارًا من يوم الجمعة 1 مايو 2026، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا، في إطار العودة التدريجية لزيادة حركة التشغيل بين البلدين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود وزارة المواصلات لتعزيز الشراكات الإقليمية في قطاع الطيران، وتوسيع شبكات الربط الجوي بما يدعم الحركة الاقتصادية والسياحية بين ليبيا ومحيطها الإقليمي.