ليبيا ومصر تعززان التعاون «الرقابي»

في إطار دعم مسارات التعاون العربي المشترك في مجالات الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدولة ليبيا عبدالله قادربوه، لقاءً مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية اللواء عمرو عادل، وذلك بمقر الهيئة في العاصمة المصرية القاهرة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات تبادل الخبرات بين الهيئتين في مجالات الرقابة وتطوير الأداء المؤسسي.

وعقب اللقاء، شارك رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية والوفد المرافق له في فعاليات احتفال تخريج المتدربين العرب ضمن الدورة المتقدمة لتأهيل كوادر هيئات مكافحة الفساد، والتي أُقيمت في القاهرة بدعوة من هيئة الرقابة الإدارية المصرية.

وشهدت الدورة مشاركة متدربين من دولة ليبيا والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ضمن برامج تدريبية استراتيجية تستهدف رفع كفاءة الكوادر العاملة في أجهزة الرقابة الإدارية بالدول العربية، وتعزيز قدراتها المهنية في مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وأكدت المشاركة الليبية في هذا الحدث العربي أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية العربية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتبادل الخبرات الفنية، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بمختلف أشكاله، وفق أحدث المعايير الدولية المعتمدة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تنفيذ خطة هيئة الرقابة الإدارية الليبية الاستراتيجية الهادفة إلى صقل الخبرات وتنمية القدرات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة عربياً ودولياً.