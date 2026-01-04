ليبيا وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون بمجال «الرقابة»

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم بمقر محكمة الحسابات بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، رئيس محكمة الحسابات الموريتانية حميد أحمد طالب، لمناقشة أوجه التعاون المحتملة بين الجانبين في المجالات الرقابية والمؤسسية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء الأمين العام لمحكمة الحسابات الموريتانية ومستشاري رئيس المحكمة، ومن الجانب الليبي مدير مكتب رئيس ديوان المحاسبة ومدير الإدارة العامة للرقابة على قطاعي الطاقة والشركات العامة، إضافة إلى حضور سفير دولة ليبيا في موريتانيا سهيل التريكي.

وجرى خلال الاجتماع بحث ملفات التنسيقية المغاربية لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة، وسبل تفعيل دورها وتعزيز آليات التنسيق والعمل المشترك بين الأجهزة الأعضاء، بما يساهم في تطوير الأداء الرقابي على المستوى الإقليمي.

كما تناول الطرفان آفاق التعاون الثنائي، خاصة في مجالات تنفيذ المهمات الرقابية المشتركة، تبادل الخبرات الفنية، وبناء وتطوير القدرات المؤسسية، بما يعزز كفاءة العمل الرقابي ويرسخ مبادئ الشفافية ويدعم منظومة المساءلة وحسن إدارة المال العام.

وأشار الاجتماع إلى متابعة الاستثمارات الليبية في موريتانيا، ومناقشة آليات متابعتها وتقييم أدائها من منظور رقابي مهني، لضمان سلامة الإجراءات المالية وحماية الأصول الاستثمارية.

كما تم التأكيد على أهمية التحول الرقمي في العمل الرقابي، والتنسيق لعقد اجتماعات مشتركة بين إدارات تقنية المعلومات في المؤسستين لتطوير الأنظمة الرقابية الإلكترونية، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في أعمال التدقيق والمراجعة.

وشملت المباحثات أيضًا تعزيز نظم إدارة الجودة وتبادل الخبرات المتعلقة بتطبيق المعايير الدولية للجودة في الأجهزة العليا للرقابة، وتحديث أدلة العمل الرقابي وفق المعايير المهنية الدولية (INTOSAI)، بما يسهم في توحيد المنهجيات والارتقاء بمخرجات العمل الرقابي.

وفي سياق تنمية الموارد البشرية، تم الاتفاق على دعم وتأهيل الكوادر الرقابية، عبر تشجيع الحصول على الشهادات المهنية المتخصصة، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة لبناء جيل رقابي قادر على مواكبة التحديات المعاصرة.

وفي ختام الاجتماعات، شدد الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور وتعزيز قنوات التواصل المؤسسي، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز دور الأجهزة العليا للرقابة في تحقيق النزاهة والشفافية.