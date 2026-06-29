ليبيا وموريتانيا.. خطوات جديدة نحو تفعيل التعاون المشترك

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2026، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى دولة ليبيا (موريتانيا) سيدي يحيى لمرابط، وذلك بحضور مدير إدارة الشؤون العربية نجيب الرياني، ورئيس قسم المغرب العربي في الإدارة أسامة الجدي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بما يسهم في رفع مستوى التعاون المشترك ويخدم المصالح المتبادلة بين طرابلس ونواكشوط.

كما ناقش الطرفان ملف تشكيل لجنة فنية تتولى مراجعة الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، إلى جانب وضع آليات عملية لتفعيل هذه الاتفاقيات بما يتماشى مع تطلعات الشعبين.

واتفق الجانبان أيضاً على مواصلة التنسيق عبر القنوات الدبلوماسية من أجل استكمال الترتيبات المتعلقة بتحديد موعد ومكان انعقاد أعمال اللجنة العليا الليبية–الموريتانية المشتركة، بما يعزز أطر التعاون الثنائي ويفتح آفاقاً أوسع للشراكة بين البلدين.

وتناول اللقاء كذلك أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأنها، مع التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق حول مختلف الملفات الإقليمية.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق بما يعزز العلاقات الأخوية بين ليبيا وموريتانيا، ويدعم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.