ليبيا ونيجيريا تبحثان تعزيز التعاون في مشاريع الغاز ومدّ أنابيب التصدير نحو أوروبا

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الدولة لموارد النفط في نيجيريا، الدكتور هاينيكن لوكبوبيري، وذلك على هامش مشاركتهما في الندوة العالمية التاسعة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مشاريع الغاز الطبيعي، وتوحيد الجهود للمساهمة في دعم أمن الطاقة العالمي، بما يخدم المصالح الاستراتيجية للطرفين ويعزز استقرار المنطقة.

كما ناقش الوزيران إمكانية تطوير مشروع خط أنابيب غاز يربط بين ليبيا ونيجيريا، بهدف تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى دراسة الخطوات العملية لتفعيل هذا المشروع الحيوي.

واتفق الجانبان على ترتيب زيارة مرتقبة لوفد رفيع من وزارة النفط النيجيرية إلى ليبيا لمتابعة تنفيذ بنود التعاون المشترك.

وحضر الاجتماع من الجانب الليبي: يوسف الشتوي، مدير إدارة المعلومات الفنية، ومصطفى بن عيسى، محافظ ليبيا لدى أوبك، ومحمد زيد، مدير مكتب التعاون الدولي، ومن الجانب النيجيري: أحمد جلاديما، السكرتير التنفيذي لـ PTDF، وآسيا عمر عبد الله، المستشارة الفنية للوزير لشؤون الاستكشاف والإنتاج، وإبراهيم كاشم إمام، المساعد الفني للوزير لشؤون الحوكمة.