ليبيا ونيجيريا تعيدان إحياء مشروع «خط الغاز العملاق» نحو أوروبا

في إطار جهود التعاون الإفريقي لتعزيز أمن الطاقة على المستوى العالمي، عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة رجب عبد الصادق اجتماعًا رفيع المستوى مع وزير الدولة للموارد البترولية (الغاز) في نيجيريا، السيد ريت هون إكبيريكبي إكبو، إلى جانب المهندس بايو أوجولاري، الرئيس التنفيذي للمجموعة الوطنية للنفط النيجيرية (NNPC).

وتم خلال الاجتماع بحث إعادة تفعيل مشروع خط الغاز الطبيعي الممتد من نيجيريا عبر الأراضي الليبية وصولًا إلى أوروبا، حيث تم الاتفاق على تسهيل تبادل المعلومات بين خبراء الطاقة في البلدين، تمهيدًا لإجراء الدراسات التفصيلية اللازمة، وصولًا إلى توقيع مذكرة تفاهم تحدد الإطار العملي للمشروع.

ويُعتبر هذا الخط الاستراتيجي شريانًا جديدًا يربط القارة الإفريقية بأوروبا، مما يعزز مكانة ليبيا كممر محوري للطاقة، ويوفر لنيجيريا فرصًا واسعة لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي.