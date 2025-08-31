ليبيا وهولندا تبحثان استئناف عمل السفارة وتعزيز التعاون في قضايا الهجرة والتنمية

عقد وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اجتماعاً مع السفير الهولندي الجديد لدى ليبيا أريان يولينزيف، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتناول اللقاء الترتيبات المتعلقة باستئناف عمل السفارة الهولندية في طرابلس، ومنح التأشيرات للمواطنين الليبيين، إضافة إلى الجوانب الأمنية واللوجستية المرتبطة بعمل البعثة.

كما ناقش الجانبان ملف الهجرة غير الشرعية، وإمكانيات التعاون في مجال إدارة الحدود، إلى جانب دعم برامج التنمية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول أهمية الدفع بالمسار السلمي للوصول إلى حلول توافقية تضمن الاستقرار.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان التزامهما بمواصلة التنسيق والحوار لتعزيز التعاون الثنائي وخدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك.