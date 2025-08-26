ليبيا وهولندا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الاستقرار

استقبل مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الطويل، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2025، السفير الهولندي الجديد لدى ليبيا أريان يولينزيف، وذلك بمقر ديوان الوزارة.

وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وهولندا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث رحب الطويل بالضيف وأعرب عن استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة، مقترحاً إمكانية تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة تجمع أصحاب الأعمال والشركات من البلدين.

من جانبه، أكد السفير الهولندي رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجال الاقتصادي، مشيداً بالدور الذي تلعبه حكومة الوحدة الوطنية في دعم الاستقرار والأمن داخل ليبيا، ومعالجة ملف الهجرة غير الشرعية. كما أعرب عن استعداد بلاده لمساندة ليبيا في هذه الجهود بما يعزز الشراكة بين الجانبين.