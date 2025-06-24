ليبيا وهولندا تعززان التعاون في ملف الهجرة غير الشرعية

استقبلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية وفداً رسمياً من وزارة الخارجية الهولندية، برئاسة فيكتور ماكسيم كرامر، مساعد وزير الخارجية الهولندي لشؤون الهجرة واللجوء، ومن الجانب الليبي ترأس الاجتماع محمد سعيد زيدان، وكيل وزارة الخارجية لشؤون الهجرة والمغتربين، بحضور عدد من المسؤولين.

وأشاد الوفد الهولندي بالدور الفعال الذي تقوم به حكومة الوحدة الوطنية الليبية في التعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، مشيراً إلى أهمية هذا الدور في مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تؤثر على دول المنطقة والعالم.

تأتي هذه الزيارة ضمن جهود الجانبين لتعزيز قنوات الحوار والتنسيق المشترك، بهدف دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة عموماً، وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما ملف الهجرة واللجوء.