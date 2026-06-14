ليبيا 2026.. مخزون نفطي «عملاق» يعيد رسم مكانتها الاقتصادية عالمياً

أظهرت بيانات موقع Global Firepower المتخصص في تصنيف القدرات العسكرية واللوجستية للدول، صورة تفصيلية شاملة حول وضع ليبيا العسكري والاقتصادي والديموغرافي، ضمن تقييم القوة العسكرية العالمي لعام 2026، حيث جاءت ليبيا في المرتبة 80 عالميًا من أصل 145 دولة، مع مؤشر قوة بلغ 1.7872، وهو مؤشر كلما اقترب من الصفر يعكس قوة أكبر

ويبلغ عدد سكان ليبيا 7,363,222 نسمة، فيما يصل إجمالي القوى البشرية المتاحة إلى 3,828,875 نسمة بنسبة 52.0% من السكان، بينما يقدر عدد الأفراد الصالحين للخدمة العسكرية بـ 2,135,334 نسمة بنسبة 29.0%، مع دخول 147,264 شخصًا سنويًا إلى سن الخدمة العسكرية بنسبة 2.0%.

البيانات المالية والدفاعية

تكشف الأرقام عن مزيج اقتصادي وعسكري متداخل، حيث تبلغ الميزانية الدفاعية 1,475,000,000 دولار أمريكي، ما يضع ليبيا في المرتبة 88 عالميًا، بينما يصل الدين الخارجي إلى 4,400,000,000 دولار أمريكي في المرتبة 111.

في المقابل، يصل الاحتياطي النقدي الأجنبي والذهب إلى 92,890,000,000 دولار أمريكي، وهو ما يضع البلاد في المرتبة 32 عالميًا، بينما يبلغ إجمالي تعادل القوة الشرائية 124,100,000,000 دولار أمريكي في المرتبة 78.

سلاح الجو الليبي

تضم القوة الجوية الليبية 83 طائرة في الإجمالي، ما يضعها في المرتبة 76 عالميًا، منها 29 طائرة جاهزة للطوارئ.

وتتوزع القدرات الجوية على النحو التالي:

الطائرات المقاتلة: 10 طائرات (المرتبة 52 عالميًا)، منها 4 جاهزة للطوارئ

طائرات الهجوم: 0

طائرات النقل: 12 طائرة (المرتبة 40)، منها 4 جاهزة

طائرات التدريب: 35 طائرة (المرتبة 54)، منها 12 جاهزة

طائرات المهام الخاصة: 0

طائرات التزويد بالوقود: 0

المروحيات: 22 مروحية (المرتبة 86)، منها 8 جاهزة

المروحيات الهجومية: 4 مروحيات (المرتبة 62)، منها 1 جاهزة

القوات البرية

تعكس البيانات محدودية نسبية في القوة البرية مقارنة بالدول الكبرى، حيث تمتلك ليبيا:

55 دبابة (المرتبة 90)، منها 22 جاهزة

2,728 مركبة مدرعة (المرتبة 94)، منها 1,091 جاهزة

20 مدفعًا ذاتي الدفع (المرتبة 70)، منها 8 جاهزة

38 مدفعًا مجرورًا (المرتبة 83)، منها 15 جاهزة

25 راجمة صواريخ (المرتبة 64)، منها 10 جاهزة

القوات البحرية

تظهر القوة البحرية الليبية بحجم محدود، إذ يبلغ إجمالي القطع البحرية 7 فقط، مع غياب شبه كامل للقطع الكبرى.

التفاصيل:

حاملات طائرات: 0

حاملات مروحيات: 0

غواصات: 0

مدمرات: 0

فرقاطات: 1 (المرتبة 18)

كورفيت: 0

زوارق دورية: 1 (المرتبة 112)

سفن ألغام: 0

الأفراد العسكريون

تشير البيانات إلى هيكل مختلط بين القوات النظامية وغير النظامية:

إجمالي الأفراد العسكريين: 132,000 (المرتبة 54)

القوات النشطة: 32,000 (المرتبة 78)

الاحتياط: 0

القوات شبه العسكرية: 100,000 (المرتبة 15)

اللوجستيات والجغرافيا

تتمتع ليبيا بمساحة جغرافية واسعة وبنية تحتية متفاوتة:

القوة العمالية: 1,226,000 (المرتبة 120)

الأسطول التجاري: 22 سفينة (المرتبة 104)

الموانئ: 6 (المرتبة 48)

المطارات: 146 مطارًا (المرتبة 39)

الطرق: 83,200 كم (المرتبة 58)

السكك الحديدية: 0 كم

المساحة: 1,759,540 كم² (المرتبة 16 عالميًا)

الحدود البرية: 4,383 كم (المرتبة 42)

السواحل: 1,770 كم (المرتبة 67)

الممرات المائية الداخلية: 0 كم

الطاقة والموارد الطبيعية

تُعد ليبيا من الدول الغنية بالموارد النفطية والغازية:

إنتاج النفط: 1,211,000 برميل يوميًا (المرتبة 17)

استهلاك النفط: 241,000 برميل يوميًا (المرتبة 53)

الاحتياطي النفطي المؤكد: 48,360,000,000 برميل (المرتبة 9 عالميًا)

إنتاج الغاز الطبيعي: 11,543,000,000 متر مكعب سنويًا (المرتبة 39)

استهلاك الغاز: 7,334,000,000 متر مكعب سنويًا (المرتبة 55)

الاحتياطي المؤكد من الغاز: 1,505,000,000,000 متر مكعب (المرتبة 22)

الفحم: إنتاج 0، استهلاك 0، احتياطي 0

وتعكس هذه البيانات صورة مركبة للقوة الليبية، حيث تمتلك البلاد موارد طبيعية ضخمة خصوصًا في النفط والغاز، مقابل تحديات واضحة في البنية العسكرية التقليدية والبحرية، مع اعتماد ملحوظ على القوى شبه العسكرية مقارنة بالقوات النظامية، في سياق دولة تمر بمرحلة إعادة تشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية.