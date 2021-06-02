«ليبيون مع الدولة المدنية» تُبارك انتصارات المقاومة الفلسطينية

رحّبت منظمة “ليبيّون مع الدولة المدنيّة” بإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بفلسطين المحتلة.

جاء ذلك في بيان للمنظمة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن الأحداث في فلسطين والاعتداءات على المسجد الأقصى المُبارك، والحرب على غزة واستمرار الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وباركت المنظمة في بيانها، النصر الذي حقّقه أبطال فلسطين المقاومين، وأوضحت أنّ الأحداث الأخيرة في حيّ الشيخ جرّاح المحاذي للمسجد الأقصى، كشفت ما تتعرّض له المقدسات الإسلامية والمسيحية من المصادرة وتفريغ الأحياء من المقدسيين حتى يتسنى للاحتلال خنق المسجد الأقصى وإخلائه من المصلين والمرابطين.

وشدّد البيان على ضرورة إحياء عدالة قضية فلسطين بين أبناء الشعب الليبي؛ لتظل حاضرة في ذاكرة الأجيال القادمة.

وأضاف أنه يجب على ليبيا حكومة وشعبا، دعم أهل فلسطين، والوقوف معهم ومناصرتهم في كل المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية.

ودعت منظمة “ليبيون مع الدولة المدنية” إلى مقاطعة كل ما له صلة بالاحتلال الصهيوني سواء كان ذلك في الجوانب الاقتصادية أو السياسية أو التعليمية أو العسكرية، ورفع شكاوى في المحاكم الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي وفضح جرائمه للعالم الغربي.

وشدّدت المنظمة على ضرورة مقاطعة الدول العربية والإسلامية التي تسعى للتطبيع مع المحتل والضغط عليها حكوميا وشعبيا واقتصاديا، وتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني، ودعوة الشعوب العربية والإسلامية؛ للمطالبة بدسترة هذا التجريم.