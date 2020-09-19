«ليبيون مع الدولة المدنية» تُعلن تأييدها للتظاهر السلمي يوم 21 سبتمبر

أعلنت منظمة “ليبيون مع الدولة المدنية”، تضامنها وتأييدها للدعوة للتظاهر السلمي يوم 21 من سبتمبر الجاري، التي دعا إليها بعض النشطاء في مدينة بنغازي، في كافة المدن والمناطق الليبية.

وبحسب بيان صادر للمنظمة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن هذه التظاهرة تُطالب بتحقيق مطالب الشعب الليبي الكريم في الحرية والحقوق المدنية وسيادة القانون، ومحاسبة الفاسدين وتجميد أموالهم ومنعهم من السفر.

كما تُطالب التظاهرة بإجراء انتخابات تضمن إزالة كافة الأجسام السياسية الموجودة، والتي أثبتت عدم قدرتها على حل أزمات البلاد القائمة، بحسب بيان المنظمة.

وطالبت المنظمة كافة السلطات المحلية والجهات الأمنية في جميع المدن والمناطق بعدم التعرض للمتظاهرين وتوفير الرعاية والحماية اللازمة لهم من كل من تسول له نفسه الاعتداء عليهم بأي شكل من الأشكال، وفقاً لنص البيان.

يأتي ذلك في حين، انطلقت في وقت سابق، مظاهرة يقودها شباب منطقة سيدي حسين بمدينة بنغازي، وذلك تعبيرًا عن تردي الخدمات والأوضاع المعيشية بالمدينة.