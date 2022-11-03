ليست ضد مصر.. «أوغلو» يُدافع عن الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا

قال وزير الخارجية التركية مولود تشاويش أوغلو إنّ الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع ليبيا سواء اتفاقية مناطق ترسيم الحدود البحرية أو مذكرة التفاهم بخصوص الهيدروكربونات ليست ضد مصر.

وأوضح أوغلو أنّ هناك دولا طبعت مع تركيا، لكن هذه العملية تتقدم ببطء أكثر مع مصر وهم ليسوا السبب في ذلك، وذلك ردا على سؤال يتعلق بتصريح وزير الخارجية المصرية سامح شكري بأنهم أوقفوا عملية التطبيع مع تركيا.

وأكد أوغلو أنّ الأمم المتحدة تعتبر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميدالدبيبة حكومة شرعية، مشيرا إلى أنّ الاتفاق الأمني السابق مع ليبيا ليس ضد مصر.

وقال أغلو إنّ لم تتدخل تركيا وتوقف الهجوم على طرابلس لتحولت اليوم إلى حرب شوارع وأصبحت مثل سوريا، وإنّ وجودهم هو في الواقع ضمانة للسلام والاستقرار وهذه ليست خطوة ضد مصر.

وأكد أغلو أنّ تركيا ليس لديها أي مشاكل مع مصر وأن مصر بلد مهم للجميع، وأنّ اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا يمنح مصر منطقة اقتصادية حصرية أكبر، وأنّهم يتحدثون عن 40 ألف كيلومتر مربع وفق قوله.