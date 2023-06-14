ليصلوا إلى 261 حالة.. التعرف على 4 حالات جديدة من الجثامين مجهولي الهوية

أعلنت الهيئة العامة للتعرف والبحث على المفقودين التعرف على 4 حالات جديدة مجهولة الهوية عن طريق الحمض النووي «DNA».

وذكرت الهيئة في منشور لها عبر موقع فيسبوك أنّ عدد الحالات المتعرف عليها عن طريق مختبرات الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وصلت إلى 261 حالة.

وفي سياق متصل، أفاد مدير مكتب الإعلام بالهيئة عبدالعزيز الجعفريباستخراج عدد 2 جثامين مجهولة الهوية من مقبرة في الفتايح بمدينة درنة.

الجعفري وفي تصريح لـ«عين ليبيا» أشار إلى أخذهم، عينات من أهالي المفقودين بنحو 60 عينة من 18 عائلة من عائلات المفقودين بالمدينة، وذلك بناء على كتاب تلقته الهيئة من المحامي العام بنغازي.