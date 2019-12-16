ليفربول الانجليزي.. تحدي في قارتين مختلفتين

يخوض نادي ليفربول الإنجليزي، مباراتين خلال 24 ساعة في قارتين مختلفتين (أوروبا وآسيا) لبطولتين مختلفتين، هما كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكأس العالم للأندية.

ويخوض ليفربول المباراة الأولى أمام أستون فيلا مساء غد الثلاثاء، على ملعب “فيلا بارك”، في الدور ربع النهائي لكأس الرابطة، بعد أن رفض الاتحاد الإنجليزي تأجيل موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري”البريميرليغ” المقررة السبت، بسبب مشاركة “الريدز” في مونديال الأندية.

وسافر ليفربول صحبة اللاعبين الأساسيين إلى قطر، بقائمة ضمت 20 لاعبا من نجوم الفريق على رأسهم النجم المصري محمد صلاح، والهولندي فيرجيل فان دايك، والسنغالي ساديو ماني، من أجل خوض مباريات كأس العالم للأندية، حيث يستهل “أحمر لندن” مبارياته بمواجهة مونتيري المكسيكي، الأربعاء، في نصف نهائي البطولة.

وبذلك سيضطر ليفربول لخوض مواجهة أستون فيلا الثلاثاء بلاعبي الفريق الثاني، كما يدير الفريق نيل كريتشلي المدير الفني لفريق شباب ليفربول.

وتتيح لوائح مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية مشاركة اللاعبين الشباب في أي مباراة حتى وإن لم يكن هؤلاء اللاعبون مسجلين ضمن قائمة الفريق الأول.

ويسعى قائد كتيبة “الريدز” الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، لحصد البطولات الكبرى، فيما يزج كل موسم بعدد كبير من اللاعبين الشباب في بطولات الكأس من أجل الهروب من ضغط المباريات