ليفربول ضد مانشستر سيتي.. هدف «محمد صلاح» يتصدّر ذكريات «فان دايك» السعيدة

يلتقي ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي في ملعب “أنفيلد” مساء غد الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ13 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعشية المباراة المرتقبة، اختار قائد نادي ليفربول المدافع الهولندي فيرجل فان دايك أحد أهداف زميله المصري محمد صلاح ضمن ذكرياته السعيدة في مباريات “الريدز” ضد مانشستر سيتي.

وتحدث فان دايك في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي عن أفضل ذكرياته في مبارياته ضد مان سيتي قائلا: “ربما الهدف الذي سجله محمد صلاح (في أكتوبر 2022) بعد هجمة مرتدة، عندما أرسل أليسون بيكر كرة طويلة، وفقد كانسيلو (مدافع مانشستر سيتي حينها) السيطرة على الكرة ليخطفها صلاح ويحولها لداخل الشباك.. أعتقد أن تلك كانت لحظة رائعة”.

وأضاف: “أو المباراة على ملعبنا، حين سجل فابينيو هدفا من مسافة بعيدة (في نوفمبر 2019)”.

وخاض فان دايك 15 مباراة ضد مان سيتي منذ انضمامه إلى ليفربول في 2018، وحقق 6 انتصارات و5 تعادلات مقابل 4 هزائم.

ويتصدر ليفربول حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز على ضيفه مساء الأحد، لتوسيع فارق الصدارة معه إلى 11 نقطة.

Alisson 🔗 Salah 👏#OnThisDay last year, a special pass from Ali, followed by a stunning turn and finish at the Kop end from Mo 💫 pic.twitter.com/3zXn0Q4Q78 — Liverpool FC (@LFC) October 16, 2023