ليفربول يتألق.. فوز ساحق على توتنهام يمنحه لقب الدوري الإنكليزي الممتاز

حقق فريق ليفربول إنجازًا تاريخيًا بفوزه بلقب الدوري الإكجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، بعد تفوقه على ضيفه توتنهام بنتيجة كبيرة (5-1) في المباراة التي جمعتهما في ملعب “آنفيلد” ضمن منافسات الجولة 34.

جاء هذا التتويج وسط توقعات منخفضة للموسم، عقب رحيل المدرب الأسطوري يورغن كلوب نهاية الموسم الماضي، إلا أن المدرب الهولندي آرني سلوت فاجأ الجميع بأدائه المتميز، ليقود الفريق إلى معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب المسجلة باسم مانشستر يونايتد، الذي يمتلك أيضًا 20 لقبًا في البريمير ليغ.

تمكن ليفربول من تجاوز التوقعات بفضل الأداء الرائع للاعبيه، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح، الذي واصل تحديه لعوامل الزمن ليظل أحد أبرز اللاعبين في الدوري، كما كان للصفقات الجديدة مثل أليكسيس ماك أليستر وريان غرافينبيرغ دور كبير في تعزيز قوة الفريق في خط الوسط.

لم يكن اللقب سهل المنال، حيث استغل ليفربول تعثر مانشستر سيتي وأرسنال في المنافسة، ليبتعد بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه في الصدارة، حتى قبل نهاية البطولة بأربع مراحل.

وعلق سلوت على هذا الإنجاز قائلًا: “الهدف كان التأكد من أن اللاعبين في أفضل جاهزية، والأمر لم يكن سهلًا، ولكن هذا الشعور رائع، والشكر لجماهير ليفربول التي كانت دعمًا لنا طوال الموسم”.

ورغم تتويجه باللقب، فإن مستقبل ليفربول لا يخلو من التحديات، فمع اقتراب صلاح وفيرجيل فان دايك من أواخر الثلاثينيات، يطرح العديد من المحللين الرياضيين تساؤلات حول قدرة الفريق على الاستمرار في الحفاظ على مستواه العالي، كما تزداد التكهنات حول مستقبل بعض اللاعبين الآخرين، مثل ترينت ألكسندر-أرنولد الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يكون ليفربول نشطًا في سوق الانتقالات الصيفي، حيث يسعى الفريق لتعزيز صفوفه بإضافات جديدة لمواصلة التنافس على الألقاب، كما سيكون من اللافت مراقبة التطور الذي سيشهده أرسنال، الذي أظهر منافسة قوية في الموسمين الماضيين، ونيوكاسل وأستون فيلا، اللذين يبدوان في طريقهما لبناء فرق قادرة على التنافس على اللقب في المستقبل.

صلاح: “اللقب يحمل طعماً خاصًا”

وعلى صعيد آخر، عبّر محمد صلاح عن سعادته الغامرة بهذا التتويج، مشيرًا إلى أنه يحمل طعمًا خاصًا بالنسبة له.

وقال: “إنه شعور لا يصدق أن نحقق اللقب أمام جماهيرنا، هذه اللحظات أفضل بكثير من المرة الماضية، لأننا استفدنا من دعمهم الكبير.”

وأضاف صلاح: “كنت أتابع مباراة أرسنال وكريستال بالاس، وكنت آمل أن لا يفوز كريستال، حتى نحظى بفرصة حسم اللقب على ملعبنا، فقد كنت أتطلع إلى تجربة جديدة نعيشها معًا.”

سلوت يرد الجميل لكلوب بعد تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

قد كان تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025 حدثًا استثنائيًا، حيث قاد المدرب الهولندي آرني سلوت الفريق لتحقيق فوز كبير على توتنهام بنتيجة (5-1) في ملعب “آنفيلد”، مما ضمن لهم اللقب قبل أربع جولات من نهاية الموسم.

سلوت لم يكتفِ بهذا الإنجاز التاريخي، بل أظهر تقديره للمدرب السابق يورغن كلوب بطريقة مؤثرة خلال احتفالات التتويج. قاد الهتافات بأغنية “يورغن كلوب .. لا لا لا لا”، مستعيدًا اللحظة التي غنى فيها كلوب نفسه لسلوت عند الإعلان عن قدومه إلى ليفربول.

في النهاية، يبدو أن ليفربول بقيادة أرني سلوت قد أعاد رسم ملامح منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز، لتكون المواسم القادمة أكثر إثارة وتنافسًا، مع ترقب الجميع لخطوات الفريق المقبلة في سوق الانتقالات ومستقبله على الصعيدين المحلي والدولي.

🎶 JURGENNN KLOPP! LA LA LA LA LA 🎶 pic.twitter.com/guQN7Xaicy — The Kop Watch (@TheKopWatch) April 27, 2025

Jurgen Klopp adalah orang pertama yang menyambut Arne Slot di Liverpool dan Jurgen Klopp adalah orang pertama yang diapresiasi Arne Slot dalam raihan gelar pertamanya di Liverpool ❤️ pic.twitter.com/oP91WA0iTx — Seputar Liverpool FC (@Seputar_LFC) April 27, 2025