ليفربول يتغزل بصلاح في اليوم العالمي للغة العربية

انتهى الفيديو بلقطة لصلاح من الخلف، مع اقتباس بيت للشاعر أحمد شوقي الذي قال فيه:”إِنَّ الَّذي مَلَأَ اللُغاتِ مَحاسِنًا..جَعَلَ الجَمالَ وَسَرَّهُ في الضادِ”، لكن النادي فضل تحريف الكلمة الأخيرة إلى “الصاد”، في إشارة إلى أول حرف في “صلاح”. واختتم النادي بشعاره الدائم ” لن تسيروا وحدكم أبدا”.

ويحتفل العالم بيوم اللغة العربية في الثامن عشر من كانون الأول من كل عام تخليدا للقرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3190 في كانون الأول عام 1973، بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.