ليفربول يتفوق على ريال مدريد في صفقة المدافع البرازيلي دييغو كارلوس

أصابات متكررة يسعي ليفربول لسد النقص في صفوفه الدفاعية [سبورت]

يواصل نادي ليفربول الإنجليزي مساعيه لمحاولة سد النقص في صفوفه الدفاعية، خاصة مع الإصابات المتكررة التي يتعرض لها الثنائي، الكرواتي ديان لوفرين، والكاميروني جويل ماتيب.

وكان الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول قد قرر إنهاء إعارة لاعبه الشاب ناثانيل فيليبس إلى نادي شتوتغارت الألماني، وعاد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى صفوف الريدز بالفعل، وسوف يكون جاهزا للمشاركة مع الفريق مع مطلع العام الجديد، يناير 2020.

وقالت تقارير صحفية إسبانية إن نادي ليفربول يرغب في التعاقد مع البرازيلي دييغو كارلوس، مدافع نادي إشبيلية الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ غدا.

وأشارت صحيفة El Desmarque الإسبانية إلى أن ليفربول بدأ بالفعل المفاوضات مع إشبيلية للتعاقد مع دييغو كارلوس، الذي شارك هذا الموسم في 20 مباراة مع الخفافيش، وأحرز هدفين.

وانضم كارلوس، 26 عاما، إلى إشبيلية من نادي نانت الفرنسي مطلع الموسم الجاري مقابل 15 مليون يورو، وينتهي عقده مع النادي الإسباني في صيف 2024.

ووصلت القيمة التسويقية للمدافع البرازيلي إلى 25 مليون يورو مع تألقه رفقة إشبيلية خلال المباريات التي لعبها الفريق سواء في الدوري الإسباني، الليغا، أو الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ.

وتابعت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء،: ”إصابة لوفرين وماتيب وضعت يورغن كلوب في مأزق، حيث يعتمد حاليا على الثنائي الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي جو غوميز في مركز قلب الدفاع، دون أي بدائل أخرى على مقاعد الاحتياط، وهو ما أجبره على استعادة ناثانيل فيليبس، والتفاوض مع دييغو كارلوس“.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة ريال مدريد في ضم كارلوس، إلا أن ليفربول يبدو الأقرب لحسم الصفقة البرازيلية.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، منفردا برصيد 55 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الوصيف، و14 نقطة عن مانشستر سيتي، حامل اللقب خلال الموسمين الأخيرين، ولا يزال للريدز مبارة مؤجلة.

ويستعد ليفربول لخوض مباراة مهمة في الدوري الإنجليزي مساء الخميس أمام شيفيلد يونايتد، قبل أن يستقبل إيفرتون مساء الأحد في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.