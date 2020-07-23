ليفربول يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي دون جمهور

احتفل البطل ليفربول بتسلم جائزة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بفوز كبير 5-3 على تشيلسي في قمة عامرة بالأهداف في استاد أنفيلد يوم الأربعاء، ليختتم الموسم بدون أي هزيمة بملعبه في المسابقة.

وتعني النتيجة أن ليفربول فاز 18 مرة في إجمالي 19 مباراة بملعبه هذا الموسم وتعادل فقط 1-1 مع بيرنلي في وقت سابق هذا الشهر. ورفع رصيده إلى 96 نقطة بفارق نقطة واحدة أقل من رقمه القياسي في الموسم الماضي حين احتل الوصافة.

وفاز ليفربول بالدوري رسميا في 25 يونيو، قبل سبع مباريات من انتهاء البطولة، بعد خسارة مانشستر سيتي، أقرب المنافسين أمام تشيلسي، لكن كان عليه الانتظار حتى آخر مباراة على ملعبه في الموسم كي يستلم الكأس.

وفي وقت لاحق، أقر كلوب بأنه كان يخشى إعلان إلغاء الموسم أثناء الإغلاق القسري للتصدي للمرض.

ولم يكن هناك أي جماهير في ملعب أنفيلد، الذي يمكنه استيعاب 53 ألف متفرج، حيث استُئنفت مباريات الموسم منذ 17 يونيو خلف أبواب مغلقة بعد تعليق الفعاليات ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجرت مراسم استلام الجائزة أمام عائلات أعضاء الفريق، التي حصلت على تصريحات خاصة للحضور.