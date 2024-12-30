«ليفربول» يحسم مصير «محمد صلاح» وكشف أسرار اشتباكه مع مدربه!

بعد أشهر من التكهنات والشائعات حول مستقبله، توصل النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، إلى اتفاق تجديد مع النادي الإنكليزي، يربطه في أنفيلد حتى عام 2028، بحسب تقرير موقع فيجاخيس الإسباني، اليوم الاثنين.

ويضع هذا الخبر حداً لواحد من أكثر المواضيع، التي نوقشت في الآونة الأخيرة، ويضمن استمرارية أحد أبرز اللاعبين، في تاريخ النادي الإنكليزي.

وسجل “الفرعون” المصري هدفًا وصنع آخرين رافعا رصيده من الأهداف في جميع المسابقات هذا الموسم إلى 20 إضافة إلى 17 تمريرة حاسمة في 24 مباراة بالبريميرليغ ودوري أبطال أوروبا.

وتجاوز أهمية صلاح في ليفربول الإحصائيات، فمنذ وصوله في عام 2017، كان المهاجم المصري قطعة أساسية في نجاحات الفريق الأخيرة، مثل الفوز بالدوري الإنكليزي، ودوري أبطال أوروبا.

ورغم أن عقده الحالي ينتهي في يونيو المقبل، فإن إدارة “الريدز” لم تتردد في العمل على الاحتفاظ بنجمها الأول، واستمرت المفاوضات لفترة أطول من المتوقع، مما أثار شائعات حول إمكانية رحيل اللاعب.

إلى ذلك، اعترف النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول أن زملاءه في الفريق قاموا بتذكيره باشتباكه اللفظي مع مدربه السابق، الألماني يورغن كلوب، خلال مباراة وست هام الموسم الماضي.

وفاز ليفربول 5-0 على وست هام يوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، ولعب صلاح دوراً محوريًا حيث سجل هدفاً وصنع اثنين، ليساهم في تعزيز الفريق لصدارته في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وفي الموسم الماضي، تعادل ليفربول 2-2 مع وست هام، وكان صلاح، الذي دخل بديلاً، متورطًا في اشتباك لفظي مع مدربه السابق أثناء الاستعداد للمشاركة في المباراة.

وفي حديثه لشبكة “سكاي سبورتس”، قال صلاح: أخبرني اللاعبون قبل المباراة في غرفة الملابس، هل تتذكر ما حدث هنا العام الماضي؟ وكانوا يضحكون، فيرجيل فان دايك هو من بدأ الأمر، لقد ضحكنا قليلاً بشأن ذلك.

وأضاف: لم تكن لدينا ذكريات جميلة هنا العام الماضي، لكني سعيد لأننا حصلنا على ذكرى أفضل هذه المرة.

وختم صلاح: أحاول فقط الاستمتاع، لأكون منصفًا، شعرت بخيبة أمل بسبب بعض الفرص التي أهدرتها، ولكن في نهاية اليوم أتيت إلى هنا من أجل الفوز. أريد أن يفوز الفريق، أريد أن أفعل شيئًا في المباراة وأنا سعيد لأنني فعلت ذلك.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يسجل ويمرر كرة حاسمة في 8 مباريات خلال موسم واحد، متفوقا على كل من البرتغالي برونو فرنانديش (2020-2021) وهاري كين (2020-2021) والهولندي روبن فان بيرسي (2011-2012) والفرنسي تييري هنري (2002-2003) وألن شيرر (1994-1995)، وجميعهم حققوا ذلك في 7 مباريات خلال الموسم.