«ليفربول» يحقق العلامة الكاملة بفوزه على «ريال مديد» بدوري الأبطال

حقق ليفربول فوزًا ثمينًا أمام ريال مدريد في منافسات دوري أبطال أوروبا، بثنائية نظيفة، وبذلك حافظ على العلامة الكاملة بوصوله للنقطة 15 بعد فوزه بجميع مبارياته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليتصدر الترتيب بعد مرور 5 جولات.

جدير بالذكر أن ليفربول لم يفز على ريال مدريد منذ عام 2009.

وتغلب الريدز على ضيفه ريال مدريد بثنائية دون رد، أمس الأربعاء، على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من “التشامبيونز ليغ”.

وسلطت قناة “تي إن تي سبورتس” الضوء على صلابة دفاع الريدز هذا الموسم في البطولة القارية.

وأشارت القناة إلى مواجهات ليفربول أمام ريال مدريد وباير ليفركوزن ولايبزيغ وميلان، إلا أن شباكه استقبلت هدفا وحيدا حتى الآن.

وجاء هذا الهدف الوحيد في الجولة الافتتاحية خلال الفوز على ميلان (3-1)، والذي سجله كريستيان بوليسيتش.

في المقابل، سجل هجوم ليفربول 12 هدفا حتى الآن، وهو ما ساعده على تصدر الترتيب بالعلامة الكاملة (15) نقطة.

يذكر أن ليفربول أنهى بهذا الفوز عقدته أمام ريال مدريد، محققا أول انتصار عليه منذ عام 2009، حينما فاز 4-0 تحت قيادة مدربه الأسبق الإسباني رافا بينيتيز.

وحتى انتصار أمس، عجز ليفربول عن الفوز على الريال في 8 مباريات متتالية، تذوق خلالها طعم الخسارة 7 مرات، وخرج متعادلا في واحدة.

Top of the Premier League ✅

Top of the Champions League ✅



Liverpool are on top of the world 🍾 pic.twitter.com/cTdXtgJCXj — B/R Football (@brfootball) November 27, 2024