«ليفربول» يحقيق فوزاً ثميناً على «مانشستر سيتي»

حقق نادي ليفربول فوزا ثمينا على حساب ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الـ13 من عمر الدوري الإنجليزي.

وفرض محمد صلاح نفسه نجما للمباراة بصناعته الهدف الأول لزميله الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة 11 قبل أن يسجل النجم المصري بنفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء تحصل عليها الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 77.

ورفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه أرسنال. في المقابل، توقف رصيد مان سيتي عند 23 نقطة وتراجع للمركز الخامس.

«ليكيب» تدعو «باريس سان جيرمان» لاعتنام الفرصة وضم «صلاح»

بدورها، ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الأحد، أن هناك “فرصة جيدة” لانتقال لاعب المنتخب المصري، محمد صلاح، إلى نادي باريس سان جيرمان، في وقت تتعثر فيه مفاوضات تجديد تعاقده مع ليفربول الإنكليزي.

وذكرت الصحيفة أن الجناح المهاجم انخرط في مفاوضات بالفعل حول انتقاله إلى النادي الباريسي، خصوصا أن لديه “علاقة جيدة” مع مالك النادي ناصر الخليفي.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول الصيف المقبل، ويحق له التفاوض والتوقيع مع أي ناد في فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ في يناير المقبل.

وعمق ليفربول جراح ضيفه مانشستر سيتي، بطل المواسم الأربعة الماضية، واقترب خطوة إضافية من لقبه الثاني فقط في آخر 35 عاما، وذلك بالفوز عليه 2-0 الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي.

وصرح صلاح بوقت سابق أنه مع دخول شهر ديسمبر وعدم تقديم إدارة ليفربول عقدا جديدا له، أصبح “خارج النادي بشكل أكبر” مقارنة بالبقاء.

ويسعى ليفربول لتجديد عقود 3 من أبرز لاعبيه والتي تنتهي الصيف المقبل، وهم بجانب صلاح، القائد فيرجيل فان دايك والمدافع البارز ألكسندر أرنولد، الذي تربطه تقارير بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وتألق صلاح في مباراة ليفربول، الأحد، ضد حامل لقب الدوري الإنكليزي آخر 4 سنوات مانشستر سيتي، حيث صنع وسجل في فوز فريقه بهدفين نظيفين، مما وسع فارق النقاط بينه وبين سيتي إلى 11 نقطة، وبين أرسنال الثاني إلى 9 نقاط.

وسجل صلاح (32 عاما) هذا الموسم 11 هدفا في الدوري، ويفصله هدف واحد عن متصدر هدافي البطولة النرويجي إيرلينغ هالاند.

هدف الملك صلاح 👑



pic.twitter.com/MM0QPZftXh — ليفربول و التاريخ (@AbuMuqrin) December 1, 2024

Mohamed Salah has now reached 100 Assists for Liverpool! 🇪🇬👑 pic.twitter.com/g3vppLc6ar — jaiky (@jaiky_photos) December 1, 2024