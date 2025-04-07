ليفربول يخسر بـ«ثلاثية» أمام فولهام.. هل تؤثر على فرص تتويجه بالدوري الإنكليزي؟

خسر ليفربول، بشكل مفاجئ، أمام فولهام، بنتيجة 3-2، في مباراة صادمة تركت جماهير “الريدز” في حالة من القلق والشكوك حول قدرة الفريق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وخلال المباراة، أدرك رايان سيسينيون، التعادل بتسديدة مباشرة رائعة، قبل أن يمنح أليكس ايوبي ورودريغو مونيز فريقهما التقدم، وقلص البديل لويس دياز الفارق قبل 20 دقيقة تقريبًا من نهاية المباراة، لكن فولهام صمد ليحسم الفوز”.

ووفق المحللين، “رغم أن الفريق حافظ على صدارة الترتيب مؤقتاً، إلا أن هذه الهزيمة خيبت آمال جماهير “الريدز” وذلك بعد سقوطه على ملعب “كرافن كوتيج”، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وقالوا إن”صلاح، على تقييم كارثي بعد أداء باهت غابت عنه الفاعلية واللمسة الحاسمة، وخاض صلاح المباراة كاملة دون أن يترك بصمة تذكر حيث غابت خطورته تماما أمام مرمى فولهام سواء من حيث التسجيل أو صناعة الفرص”.

هذا “ويتربع صلاح، على عرش جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفا بفارق 6 أهداف عن النرويجي ايرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وعلى الرغم من تقدم ليفربول في النتيجة بهدف سجله أليكسيس ماك أليستر في بداية المباراة، لكنه تلقى ثلاثة أهداف في غضون 14 دقيقة”.

وبالإضافة إلى ذلك، “يظل ليفربول في الصدارة برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، بفارق 11 نقطة أمام أرسنال. ويحتاج ليفربول لحصد 11 نقطة في مبارياته السبع المتبقية لحسم اللقب، وارتقى فولهام للمركز الثامن برصيد 48 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي خامس الترتيب”.

مجهود فردي مميز من ألكسيس ماك أليستر يمنح ليفربول هدف التقدّم ⚽️🔥#الدوري_الإنجليزي #فولهام_ليفربول pic.twitter.com/xuvPZ9BwbN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2025