«ليفربول» يدخل على خطّ محاولات «الهلال» لضم «محمد صلاح».. هل ينجح!

شهدت الساعات الماضية جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي حول أنباء انتقال محمد صلاح من ليفربول إلى الهلال السعودي، لكن يبدو أن لإدارة ليفربول خطط مختلفة.

ووفقًا لتقارير إنجليزية، قامت إدارة النادي الإنجليزي بإيقاف محاولات الهلال للتفاوض مع النجم المصري، حيث تسعى إلى تجديد عقد صلاح بدلاً من السماح له بالمغادرة بعد انتهاء عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.

وتهدف إدارة ليفربول إلى منافسة صندوق الاستثمارات السعودي في هذه الصفقة، والاحتفاظ بالهداف التاريخي للدوري الإنجليزي ضمن صفوف الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن ليفربول يعتزم تعديل العرض السابق المقدم لصلاح، حيث يخطط النادي لتجديد عقده لموسمين بدلاً من موسم واحد، مع زيادة في قيمة الراتب.

من جهته، دخل نادي الهلال في مفاوضات جادة لضم صلاح، في صفقة يُتوقع أن تكون واحدة من أضخم الصفقات في تاريخ الكرة العربية والعالمية.

ووفقًا لبرنامج “سبورت سنتر” المذاع على القنوات الرياضية السعودية، قدَّم الهلال عرضًا لصلاح يتضمن راتبًا سنويًا يقدر بنحو 150 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 300 مليون ريال سعودي لمدة موسمين.

يُعتبر هذا العرض ضخمًا جدًا، حيث يفوق بكثير الراتب الحالي لصلاح مع ليفربول، والذي يبلغ حوالي 77 مليون ريال سعودي سنويًا.

وعلى الرغم من الضجة الإعلامية التي أحاطت بمستقبله طوال الموسم، واصل صلاح تألقه مع ليفربول، حيث يتصدر فريقه جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل صلاح صدارة قائمة هدافي البطولة برصيد 18 هدفًا حتى الآن.