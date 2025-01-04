«ليفربول» يرفض بيع أحد لاعبيه و«صلاح» يكشف مدة بقائة بالنادي

أدلى النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتصريحات مثيرة حول تعثر المفاوضات بشأن مستقبله مع “الريدز”.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، أي بنهاية الموسم الحالي، ويستطيع الآن التوقيع لأي فريق آخر. وكانت تقارير إعلامية قد كشفت وجود خلاف بين صلاح وإدارة ليفربول في بداية الموسم يتعلق بمدة العقد الجديد، حيث يرغب النجم المصري في التجديد لمدة تزيد عن عام واحد.

وأوضح محمد صلاح أنه أثناء إجازته العام الماضي، كتب قائمة أهدافه للموسم وهو عازم على القيام “بشيء خاص” مع ليفربول قبل رحيله.

وفي حديثه عن أهدافه، وجه صلاح رسائل جديدة بخصوص مفاوضات تجديد عقده مع الفريق، بعد عدة تصريحات أدلى بها سابقا في هذا الشأن.

ظهر صلاح في مقابلة مع شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، قال فيها إن آخر 6 أشهر “لم تشهد أي تقدم بخصوص التجديد، نبتعد كثيرا عن أي تقدم، وسيتعين علينا أن ننتظر ونرى”.

وأضاف: “هذا هو آخر عام لي في عقدي مع ليفربول، لذا أريد الفوز بالدوري وأن أفعل شيئا مميزا للمدينة”. وعن أبرز أهدافه قال: “أول شيء كان في قائمة أهدافي هو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول”.

وتابع: “دائما ما كنت أقول إن الهدف الفوز بدوري الأبطال. لكن هذه المرة الأولى التي أقول فيها إنني أريد حقا الفوز بالدوري الممتاز”.

وأتم: “ربما لأننا لم نحتفل كما أردنا باللقب الذي حققناه، وربما في عامي الأخير مع النادي أريد أن أفعل شيئا مميزا للمدينة”، مشيرا إلى أن جائحة كورونا حرمت الفريق من الاحتفالات المعتادة.

وانضم محمد صلاح إلى صفوف فريق ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو. وشارك النجم المصري في 375 مباراة مع ليفربول سجل خلالها 231 هدفا وحقق 7 ألقاب، من بينها لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 17 هدفا، وهو أكثر من صنع الأهداف أيضا برصيد 13 تمريرة حاسمة في الدوري.

🚨🚨🚨



محمد صلاح يعلنها:



هذا آخر عام لي في ليفربول🥹💔 pic.twitter.com/fAuvFAZThc — EPL World (@EPLworld) January 3, 2025

وفي سياق متصل، رفض نادي ليفربول الإنجليزي عرضاً من إبسويتش تاون قيمته 16 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الجناح الواعد بن دواك، اليوم الجمعة. وفقاً لموقع “THE ATHLETIC” فإن ليفربول رفض في اليوم نفسه عرضاً آخر من نادي كريستال بالاس بقيمة 15 مليوناً.

اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً معار حالياً لميدلسبره، حيث ساعد فريق مايكل كاريك في المنافسة على الملحق بتسجيله هدفين في 20 مباراة في البطولة منذ انضمامه في الصيف.

المصدر نفسه أكد أن ليفربول سعيد بتطور دواك في ملعب “ريفيرسايد” حيث من المقرر أن يبقى حتى نهاية الموسم الحالي. يعتقد المسؤولون في “أنفيلد” أن دواك هو أفضل لاعب شاب في إنجلترا، وإذا لم يكن في صفوف النادي كان سيسعى للتعاقد معه. ورغم الرفض، إلا أنه من المتوقع أن يواصل إبسويتش ملاحقته للمراهق الذي قد يساعد النادي على تجنب الهبوط. أمضى دواك سنواته الأولى في كرة القدم في إسكتلندا قبل أن ينضم إلى ليفربول قادماً من سلتيك في عام 2022.

ظهر لأول مرة مع النادي في مباراة كأس كاراباو مع ديربي كاونتي في نوفمبر من ذلك العام، قبل أن يشارك لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أستون فيلا بعد شهر. شارك دواك في 10 مباريات إجمالاً مع ليفربول وغاب عن معظم موسم 2023-24 بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب إصابة في الركبة. ظهر لأول مرة على المستوى الدولي مع اسكتلندا في وقت سابق من هذا العام.