ليفربول يطمح لضم أحد لاعبي بوروسيا دورتموند الألماني

حيث كشفت صحيفة ليفربول إيكو أن الريدز واحداً من عدة أندية إنجليزية مهتمة بالتعاقد مع سانشو وإعادته إلى البريميرليغ مرة أخرى، وسط صراع مع بين مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام.

مضيفةً أن قرار اللاعب لم يتخذ بعد خاصة أنه سيكون بديلا عن محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينيو في الريدز، حال انضمامه للفريق، كما أن اللاعب ترك مانشستر سيتي في وقت سابق من أجل الحصول على فرصة اللعب وهو ما وجده في النادي الألماني.

يُذكر أن بعد تألقه المذهل مع الفريق الأصفر، وجه مدرب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، دعوة إلى سانشو، للانضمام إلى الأسود الثلاثة، خلال المباراتين القادمتين أمام كرواتيا وإسبانيا.