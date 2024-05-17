ليفربول يعلن رحيل اثنين من أبرز نجومه في عهد المدرب كلوب

يغادر نجم الدفاع الكاميروني جويل ماتيب ولاعب خط الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا، نادي ليفربول مع انتهاء عقديهما نهاية الموسم الجاري وفقا لما أعلنه فريقهما يوم الجمعة.

وأعلن نادي ليفربول عن مغادرة اللاعبين قبل يومين من مباراة الفريق الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وولفرهامبتون.

وكان ماتيب (32 عاما) وهو مدافع أوسط قد التحق بـ”الريدز” قادما من شالكه الألماني في صفقة انتقال مجانية في موسم 2016 كواحد من أولى صفقات يورغن كلوب المدير الفني لليفربول.

وخاض الدولي الكاميروني السابق 201 مباراة مع ليفربول وساعد الفريق في الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب عن ماتيب: “لقد قلت من قبل إنه إذا كان هناك شخص واحد لا يهتم إذا تمت الاستهانة به فهو جويل، لكن الحقيقة أننا لم نتمكن من تقييمه بدرجة أكبر”.

أما لاعب خط الوسط ألكانتارا، فقد قضى أربعة أعوام مع ليفربول لكن الإصابات حرمته من المشاركة في عدة مباريات.

وقال كلوب عن لاعبه الدولي الإسباني السابق “هو فنان في اللعبة لن يرسم إلا أجمل الصور.. فنيا، هو جيد للغاية، موهبة يمكنها اللعب في أي فريق في العالم، وكان شرفا أن يتواجد معنا”.

يذكر أن كلوب سيغادر بدوره ليفربول مع نهاية الموسم الحالي والذي شهد تتويج الفريق بلقب واحد وهو كأس الرابطة الإنجليزية.