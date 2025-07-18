ليفربول يلاحق عمورة وسط صدمة المدرجات.. وقضايا مخدرات تهز جماهير عملاقة!

في خطوة مفاجئة، دخل نادي ليفربول الإنجليزي في مفاوضات مبدئية مع إدارة فولفسبورغ الألماني لبحث إمكانية التعاقد مع المهاجم الجزائري محمد الأمين عمورة، ضمن خطة النادي لتجديد الدماء في الخط الهجومي استعداداً للموسم المقبل.

ووفقًا لتقارير إعلامية، لفت عمورة الأنظار هذا الموسم بتألقه اللافت، حيث سجل 8 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة خلال 19 مباراة، ما جعله هدفاً لعدة أندية أوروبية، من بينها أرسنال وآينتراخت فرانكفورت.

وكان فولفسبورغ قد استعار اللاعب في وقت سابق مع بند شراء نهائي بقيمة 14.5 مليون يورو، إلا أن تألقه دفع إدارة النادي إلى إعادة تقييم سعره السوقي، لتحدد مبلغًا لا يقل عن 40 مليون يورو للموافقة على بيعه.

وتأتي هذه التحركات ضمن مشروع فني جديد يقوده ليفربول، في ظل تغييرات منتظرة في التشكيلة ووجود رغبة واضحة لدى الإدارة في التعاقد مع لاعبين شباب يمتلكون قدرات فنية عالية وسقف تطور طويل المدى.

وتسعى الإدارة الرياضية الجديدة إلى الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق، عبر تدعيم الصفوف بعناصر واعدة قادرة على التأقلم مع أسلوب اللعب الإنجليزي والانخراط سريعًا في المنافسة على الألقاب.

ويُعد محمد الأمين عمورة (24 عامًا) أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الجزائرية، وقد برز اسمه خلال السنوات الأخيرة مع نادي لوغانو السويسري قبل أن ينتقل إلى فولفسبورغ، حيث واصل تألقه على الساحة الأوروبية.

🚨🔴🇩🇿



ليفربول أحد الأندية المهتمة بضم نجم فولفسبورج محمد الأمين عمورة pic.twitter.com/anc3Ck6Of3 — EPL World (@EPLworld) April 4, 2025

🔴🔴حسب صحيفة بيلد الألمانية ، ليفربول مهتم بالتعاقد مع محمد الأمين عمورة.

🔴🔴النادي الألماني يطلب 40 مليون من أجل تسريح أين مدينة جيجل. pic.twitter.com/7RnIiYbEOw — El Capitano⭐ (@spuerlilo) February 12, 2025

صدمة في الملاعب الإنجليزية.. جماهير أندية كبرى متورطة في قضايا مخدرات

كشفت وزارة الداخلية البريطانية عن أرقام صادمة تتعلق بانتشار المخدرات داخل ملاعب كرة القدم في إنجلترا وويلز خلال موسم 2024-2025، في ظاهرة تثير القلق لدى السلطات والأندية على حد سواء.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل”، ارتفعت الاعتقالات المرتبطة بحيازة المخدرات داخل الملاعب بنسبة 189% خلال ثلاث سنوات فقط، حيث قفزت من 200 حالة في موسم 2022-2023 إلى 378 حالة في الموسم الأخير.

وسجلت جماهير مانشستر يونايتد أعلى عدد من الاعتقالات المرتبطة بحيازة مواد مخدرة من الفئة الأولى، بواقع 27 حالة، تلتها جماهير وست هام يونايتد بـ26 حالة، ثم نيوكاسل يونايتد بـ24 حالة. وظهرت جماهير ليفربول بـ18 حالة ومانشستر سيتي بـ15 حالة.

ويشير التقرير إلى أن هذا التصاعد يمثل إنذارًا خطيرًا يستدعي تحركًا سريعًا من الأندية والجهات الأمنية، لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد أمن وسلامة بيئة الملاعب، خاصة مع تزايد حضور العائلات والأطفال.

وأعلنت وزارة الداخلية عن إصدار 2,439 أمرًا بمنع دخول الملاعب خلال موسم 2024-2025، وهو الرقم الأعلى منذ موسم 2011-2012، من بينها 685 أمرًا جديدًا صدرت بين أغسطس 2024 ومايو 2025.

وفي إطار مواجهة هذا التحدي المتصاعد، خصصت الحكومة البريطانية 2.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا لدعم وحدة شرطة كرة القدم، ضمن خطة وطنية تهدف إلى جعل الملاعب أكثر أمانًا، وتعزيز التوعية والتعاون بين الأندية والشرطة، وفرض إجراءات أكثر صرامة بحق المتورطين.

ويحذر محللون من أن استمرار هذا التوجه قد يؤدي إلى تشويه سمعة الكرة الإنجليزية عالميًا، مؤكدين أن التعامل مع تعاطي وحيازة المخدرات داخل الملاعب يجب أن يكون جزءًا من سياسة أمنية شاملة تتضمن التثقيف والمراقبة والعقوبات.

Manchester United had the highest number of fans arrested for possession of Class A drugs last season❗️🚨 pic.twitter.com/FRYvAhFL1y — Mail Sport (@MailSport) July 17, 2025