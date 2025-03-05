«ليفربول» يواجه «باريس سان جيرمان» في قمة أوربية نارية

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي، لخوض لقاء صعب ومهم أمام نظيره العنيد “باريس سان جيرمان” الفرنسي، في إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان “باريس سان جيرمان”، بلغ دور 16 بعد تجاوزه فريق “بريست” في الملحق، بينما تأهل “ليفربول” مباشرة عقب تصدره جدول ترتيب دوري المجموعة الواحدة برصيد 21 نقطة فيما احتل الفريق الباريسي المركز الـ15 بـ13 نقطة، ويتسلح فريق “ليفربول” بالجناح المصري “محمد صلاح” المتوهج في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يعول نادي “باريس سان جيرمان” الفرنسي على عاملي الأرض والجمهور”.

ووفقا لنتائج قرعة البطولة، “فإن الفائز من مواجهة ليفربول وباريس سان جيرمان سيلاقي المتأهل من لقاء أستون فيلا وكلوب بروج في ربع نهائي المسابقة القارية”.

هذا “وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب “بارك دي برانس” ، وتذاع عبر قناة “beIN Sports HD 1” ، ويتولى مهمة التعليق “حسن العيدروس”.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: ريان غرافنبيرغ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، كورتيس غونز

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز.

في طريقنا إلى باريس ✈️ pic.twitter.com/TGbQ18extv — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 4, 2025