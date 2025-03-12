ليفربول يودع دوري الأبطال بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان

ودع ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع نهائي بعد خسارة قاسية على أرضه بعد 120 دقيقة من الإثارة والندية وتبسمت فيها الكرة للفريق الفرنسي من ركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء اللقاء بهدف نظيف.

رفاق عثمان ديمبيلي المبحرون في سفينة التحدي قاوموا الأمواج العاتية، لم يستسلموا لخسارة الذهاب بملعب بارك دي برانس الملقب بساحة الأمراء بالعاصمة باريس ولم يستلموا لتقلبات الفصول ولا تُثنيهم العواصف عن بلوغ شاطئ الأماني.

فالخسارة الصعبة لم تُطفئ شمعة التحدي، والتأخر في النتيجة لا يُحبط عزائم الملوك، لأنهم عادوا، وجدوا مرسى لسفنهم.

خروج قاسي وتأثر، وهذا ما ظهر على وجوه لاعبي ليفربول بعد ان كانوا مرشحين بارزين للمنافسة على هذه النسخة من اللقب وبعد النتائج المميزة في بطولة البريميرليغ الإنجليزية والتي يقترب فيها الريدز من تحقيق اللقب.

تأهل مستحق للفريق الباريسي يجعله ينتظر منافسه القادم في الدور المقبل، بعد ما نجح ديمبيلي في تسجيله هدف مبكر في الدقيقة 12 ليحافظ عليه ويخطف ورقة التأهل بملعب حديقة الأمراء “انفيلد”.