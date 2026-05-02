ليفربول يودع «محمد صلاح».. رسائل مؤثرة من أساطير النادي

يستعد النجم المصري محمد صلاح لمغادرة صفوف ليفربول مع نهاية الموسم الحالي، بعد تسع سنوات قضاها داخل ملعب أنفيلد، في واحدة من أبرز الحقبات الفردية في تاريخ النادي الإنجليزي، وسط موجة واسعة من الرسائل الوداعية التي أطلقها نجوم وأساطير كرة القدم.

ويأتي هذا المشهد الوداعي بالتزامن مع حوار أجراه محمد صلاح مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد ضمن برنامج “ذا بريك داون” على قناة “TNT Sports”، حيث تحدث النجم المصري عن قراره بالمغادرة قائلاً: “بالمضي قدما في هذا الموسم، أشعر أن هذا هو القرار الصحيح الآن وأنا متصالح تماما مع الفكرة، لقد كان موسما شاقا علينا جميعا ولا أريد الخوض في التفاصيل كثيرا”.

وأضاف صلاح خلال الحوار أن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول يحمل طابعًا مختلفًا عن أي ناد آخر، قائلاً: “الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع هذا النادي يختلف تماما عن أي ناد آخر”، في إشارة إلى حجم العلاقة التي ربطته بالنادي وجماهيره.

وشهد يوم الجمعة نشاطًا إعلاميًا واسعًا للنجم المصري، حيث أجرى سلسلة مقابلات مع ستيفن جيرارد، وشبكة “سكاي سبورتس”، ووسائل إعلام عالمية من بينها قناة “ستان سبورت” الأسترالية، في إطار تغطية موسعة لمشهد رحيله المتوقع.

وخلال مقابلة “سكاي سبورتس”، ظهرت رسائل وداعية مؤثرة من عدد من أساطير ليفربول، من بينهم المدرب الألماني يورغن كلوب والمهاجم التاريخي إيان راش، والتي من المقرر بثها خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل مواجهة ليفربول المرتقبة أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

وقال يورغن كلوب في رسالته الموجهة إلى محمد صلاح: “كان شرفا عظيما أن أعمل مع صلاح كان ذلك متعة كبيرة ليس في كل لحظة ولكن في معظم الأوقات، وتتذكر عندما اجتمعنا قلت لك لنصنع قصة خاصة وعندما نرى بعضنا بعد مرور 10 أو 15 أو 20 عاما وننظر إلى الوراء، لا نستطيع إلا أن نبتسم”.

من جانبه، أشاد القائد السابق لليفربول جوردان هندرسون بالنجم المصري قائلاً: “مع مرور الوقت كانت ثقة صلاح بنفسه تزداد بشكل مذهل، وهذا التطور خلق ثقافة داخل الفريق دفعت الجميع للارتقاء بمستوياتهم وتحمل المسؤولية”.

وتعكس هذه الرسائل حجم التأثير الذي تركه محمد صلاح داخل النادي، سواء على المستوى الفني أو داخل غرفة الملابس، حيث يُنظر إليه كأحد أبرز اللاعبين الذين ساهموا في إعادة ليفربول إلى منصات التتويج الأوروبية والمحلية خلال العقد الأخير.

ويأتي ذلك قبل نهاية موسم ليفربول الذي يختتم بمواجهات قوية أمام تشيلسي وأستون فيلا وبرينتفورد، وسط توقعات بمشاركة محمد صلاح في واحدة على الأقل من هذه المباريات، ما يجعلها محطات محتملة لوداع جماهيري مؤثر داخل أنفيلد أو خارجها.

وبين تصريحات الوداع ورسائل الأساطير، يطوي ليفربول صفحة طويلة من مسيرة محمد صلاح، التي امتدت لتسع سنوات صنعت خلالها علاقة استثنائية بين اللاعب والجماهير، في مشهد يبدو أنه يتجه ليكون أحد أكثر لحظات الموسم تأثيرًا في كرة القدم الإنجليزية.

جسدياً أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، لم أتقدم في السن بشكل مفاجئ، لذلك فقد قدمت موسمًا رائعًا في الموسم الماضي، أعتقد أن لدي الكثير لأقدمه، وسأرى ما هو الأفضل لي..

هكذا يتم وداع أفضل لاعب في تاريخ البريميرليغ👑https://t.co/4ePcVBYQ8p — عالم صلاح (@SalahWorld11) May 2, 2026

